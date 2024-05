Muusikaline suveteater jõuab Hiiumaale

Koostöös Viscosa Kultuuritehasega jõuab laule täis meremeeste elu nüüd ka Hiiumaale, kus tegevustik kantakse Turu saarestikust üle mere Hiiumaale Kõrgessaarde. Näidendi teksti tõlkis eesti keelde Liisa Kirschbaum. Kohaliku ajaloo- ja kultuuriuurija Helgi Põllo on aidanud kohandada lavastusse Hiiumaa folkloori ja hiidlase hingeelu.

„Mere laulu“ lavastaja on Mait Joorits, lavakujunduse loovad tunnustatud teatrikunstnikud Iir Hermeliin ja Maret Kukkur, muusikajuht on helilooja Marten Kuningas, liikumisjuht on Hanna Junti, loo toovad lavale Laura Peterson-Aardam (Theatrum), Merlin Kivi (Theatrum), Marten Kuningas, Joosep Uus (Eesti Noorsooteater) ja Mait Joorits.