KULTUURIBIIT | Näitleja Alice Siili playlist

Alice kirjeldab oma muusikavalikut nii (kuulata saab ka siit):

Janis Joplin, „Piece of my Heart“

Janis Joplini muusikaga tutvusin Rakvere Linnanoorte Näitetrupis. Mäletan siiani, kuidas 13-aastane mina Joplini „Piece of my Heart’i“ kuulates esmakordselt endast looma välja lasi, aga hääletult, kasutades vaid keha, sest lugu oli osa stseenist ja lava taga pidi vaikselt olema. See lugu mõjub siiani väga füüsiliselt.

Pink Floyd, „Another Brick in the Wall“

Sama lavastuse kaudu (lavastus põhines Elo-Maria Rootsi romaanil „Vaimude jaam“, milles koolisüsteemi kriitika oli omal kohal) tutvusin ka Pink Floydiga. „Another Brick in the Wall“ jäi pikaks ajaks saatma (video on üpris võigas) ja kogu kompott pani praeguse koolisüsteemi ajakohasuse üle tublisti järele mõtlema.

(Allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut.)

Sõpruse puiestee, „Öö tuleb“

Teismelisena kuulasin väga palju Sõpruse Puiesteed ja siiani hüppavad nad minu playlist’ist läbi. Album „XX sajandi lapsed“ seostub mulle soojade suveõhtute ja vihmapiiskadest ligunenud aknaklaasidega. „Öö tuleb“ on mõnusalt catchy. Laulude sõnad, ägedad kitarrisoolod ja Allan Vainola hääl panevad mul alati kujutluspildid silme ees jooksma.

Nothing But Thieves, „Is Everybody Going Crazy“

„72 päeva“ lavastusest tuttavaks saanud laul. Teeb tuju heaks ja lisab mõne korraliku grammi enesekindlust.

Joan as Policewoman, „Whatever You Like“

Praegu teeb meie kursus Johhan Rosenbergiga performance’it „Järelsuve koor“. Prooviprotsessi ajal oli palju laule, mille sõnad oli vaja kiiresti omandada. Kui sõnad on vaja kähku pähe õppida, siis seostub laul mulle kohustusega ja vabal hetkel ma seda kuulata ei soovi. Joan As Policewomani „Whatever you like“ oli erand. Avastasin end surmväsinuna just seda lugu otsingusse trükkimas. Kuulake, võibolla klikib.

Taiska, „Mombasa“