Argo Luude: jäätmekorraldus on omavalitsuste monopol - selline poliitbingo on küll väga erutav, aga jäätmeringlusele see kaasa ei aita

Juhtusin 9. mail lugema Delfi Roheportaalist omavalitsuste esindajate arvamust jäätmereformist ning kriitikat eraettevõtete suhtes ning olin päris nõutu. Püüdsin saada kinnitust, et ega ma juhuslikult Andrus Kivirähki mõnda mõistulugu ei loe, aga no tõepoolest ei, autoriteks oli märgitud kaks väärikat omavalitsusjuhti. Pean tunnistama, et seda arvamusartiklit lugedes tuli mul silmade ette kunagine lõbus sketš, kus Jan Uuspõllu kehastatud laenuvõlglane läks panka ja nõudis pangahärrade käest vastust, et mida nood on teinud, et tema kui võlglane oma võla ära maksaks.