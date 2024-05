Margit Rüütelmann: ringlusmajanduseks ei ole vaja KOV-keskset jäätmemudelit - KOV-idel puudub eesmärkide saavutamiseks vajadus

Kliimaministeerium kavandab jäätmereformi: peamiselt on meediakajastustest jäänud mulje, et selle põhirõhk on pandud sellele, mitu konteinerit majade juures hakkab olema või mis see kõik maksma läheb jäätmetekitajale. Need on olulised küsimused, kuid see pole jäätmereformi ajend ja põhjus. Tegelikult oleme Eestis probleemi ees, et me ei suuna ringlusesse piisavalt jäätmeid – seetõttu ei suuda me saavutada antud lubadust jäätmete sihtarvude täitmise osas ning meid ähvardab tõenäoliselt prügitrahv.