MEEDIAKOLUMN | Andres Jõesaar: sõnavabaduse kaitseks võib olla vaja seda piirata

Küsimusele, kas asjad on liikunud paremuse poole või on lood hoopis hullud, ei saa lihtsalt jaa või ei vastata. Kuigi järjest enam oodatakse keerulistele probleemidele lihtsaid mustvalgeid lahendusi, siis reaalsus on justkui tavateadmisele mõistetamatu kvantmaailm – olud võivad korraga olla nii head kui ka halvad. Kõik on suhteline. Kõik on võimalik. Enam ei saa anda ühest hinnangut ajakirjandusele kui selgelt piiritletud nähtusele või institutsioonile.