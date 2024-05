RETSEPTID | Pisarais besee ja martsipan. Käes on aeg küpsetada hõrke rabarbrikooke!

Rabarber on üks esimesi kevadisi vilju, mida saab toidus kasutada ja oma hapukusega teeb see magusa koogi eriti heaks. Tasub üle korrata, et noort rabarbrit koorida ei tasu, sest koorega kaob ka ilus punane värv, mis teeb keedised ja kissellid roosaks ning lisab koogile värvi. Koore võib ehk eemalda juba juuni lõpus kasvanud jämedatelt ja kergelt puiseks muutunud vartelt.