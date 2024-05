SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Belbekis toimunud õhurünnak on Venemaa poliitikutele ja sõjaväelastele hirmu nahka ajanud

See oli avalöök ja võis eeldada, et Ukraina jätkab plaanipäraselt Venemaa Krimmi õhutõrjevõime vähendamist. Järgnenud ongi omajagu rünnakuid. Venemaa ei ole suutnud teadaolevalt ATACMS-i rakette maha võtta, aga osa sõjaliste objektide tabamise kohta pole ei fotosid ega videoid, mis näitaksid tekitatud kahjustuste ulatust. See puudutab ka Krimmis Ai-Petri mäe piirkonnas asuvaid radareid, mis asuvad valgete, väliselt golfipalle meenutavate kuplite all. Kahel järjestikusel päeval toimusid rünnakud Belbeki sõjaväelennuvälja pihta ja selle kohta on infot rohkem.