Parimad Eesti artistid | 13 eriilmelist suvekontserti Viscosa Kultuuritehases Hiiumaal

Muusikute duo Anna Kaneelina ja Erki Pärnoja annavad 13. juuli õhtul Viscosa Kultuuritehases kauni kontserdi. Mõlemad artistid on muusikasõprade seas kõrgelt hinnatud ning nende loomingut on pärjatud ka mitmete Eesti muusikaauhindadega – 2020. aasta alguses võitis Anna Kaneelina oma debüütalbumi eest lausa neli auhinda (aasta naisartist, aasta album, aasta alternatiiv/indie-album ja aasta debüütalbum). Erki Pärnoja oli 2018. aastal Eesti Muusikaauhindade galal aasta meesartisti ning 2018. ja 2021. aastal aasta alternatiiv/indie-albumi laureaat. Koos lavale astudes moodustab paar harmoonilise terviku ning lubab kuulajail sukelduda endi sisemaailma läbi hõrgu vokaal- ja helimaailma. Tule kuula ja koge ise!

Absoluutne superstaar astub Viscosa Kultuuritehases lavale keset kuuma suve – 12. juulil. Oma 40 aasta pikkuse rahvusvahelise karjääri jooksul on diiva võitnud südameid nii siin- kui ka sealpool riigipiire ning ootusärevus Hiiumaa kontserdi osas on suur. Kes siis ei armastaks hittlugusid nagu „Roosiaia kuninganna“, „Jätke võtmed väljapoole“, „Hea tuju laul“ jt! Tuleb kahtlemata fantastiline kontsert!

Tänavu Eurovisionil Eestit esindanud ja Hiiu kandleid elektroonikaga ristav Puuluup kõigub pärimuse ning kaasaegsete muusikastiilide piiril, flirtides globaalmuusika, underground’i ja popiga. Kõlab põnevalt? Nii on! Mehed juhivad Hiiu kandle jõhvkeelte võnked läbi efektiplokkide ja luuperi ning kasutavad alternatiivseid mängutehnikaid ja heli tekitamise võimalusi. Hiiu kandle mahedale sahinale lisanduvad elektrooniliselt võimendatud kajad, koputused, kriuksud ja krabinad. Elamus, mida on raske unustada! Puuluup avab Viscosa sellesuvise muusikaprogrammi 21. juunil.

27. juuli õhtul saame Viscosa Kultuuritehases nautida imelise Lenna ja tema bändi muusikat. Lenna muusikaline teekond on kahtlemata olnud väga põnev – oleme näinud teda nii ninjatüdrukuna 2000. aastate alguses kui ka suurepäraste lugudega Eesti Laulu konkursil (nt „Rapunzel“ (2010) ja „Mina jään“ (2012)). Lauljatar on koostööd teinud erinevate imeliste Eesti muusikutega, nagu näiteks Vaiko Eplik, Mihkel Raud, Tanel Padar, nublu jt.

Siiri Sisask on äärmiselt mitmekülgne laulja, helilooja, loomeinimene, kes oma kontsertidel esitab peamiselt omaloomingut – nii vanemat kui ka uuemat. Oma mitmekesisuses on Siiri lisaks muusikale tegutsenud ka filminäitlejana ja kirjutanud raamatuid. On ääretult hea meel, et saame tema ürgset naiselikku jõudu, tarkust ning loomingut sel suvel 27. juulil ka Viscosa Kultuuritehases kogeda.

Kas teadsid, et oluline osa Metro Luminali muusikast on sündinud vaid seitsme kilomeetri kaugusel Viscosast? Nii näiteks on plaadid „9-5“ (2018) ja „Ajaja“ (2019) täielikult salvestatud ja miksitud Luidjal ning albumi „Ainult rottidele“ (1995) nimigi siinkandis sündinud. Nagu bändi tuntuimas hitis „Isa tuli koju“, tuleb nüüd ka bänd ise oma juurte juurde tagasi ja lubab, et 20. juulil saab luuavarrest pauku! Metro Luminali hitilaekas leidub ohtralt biiti, mis aitab suveõhtu unustamatuks muuta. Bänd esineb koosseisus Rainer Jancis (vokaal, kitarr), Toomas Rull (trummid), Kalle Nettan (bass).

Cosmoskva on naabersaarel Saaremaal triona sündinud kooslus, mis on praeguseks kasvanud seitsmeliikmeliseks ning loob ja esitab mõnusat elektroonilist džässi mõjutustega soulmuusikat. Bändiliikmete hulgas on muide ka tunnustatud produtsent ja helilooja Sander Mölder, kes peab Cosmoskvat oma esimeseks päris bändiks. Peale bändi live-esinemist astub pulti DJ NOËP. Seekord mängib ta meile oma lemmikmuusikat, mille saatel suveöös ennastunustavalt hommikusse tantsida. Ootame teid kuulama ja nautima 19. juulil.

10. ANETT JA FREDI

Anett ja Fredi on avalikkusele tuntud duo Eesti Laulu konkursilt, pälvides publiku poolehoiu lugudega „Write About Me“ ja „You Need To Move On“. 2023. aasta sügisel välja antud ühine album „Read Between The Lines“ tõi duole kolm nominatsiooni Eesti Muusikaauhindadel ja aasta soul/funk/R&B-artisti tiitli.

Anett on Eesti Muusikauhindadel neljakordselt auhinnatud kaasaegse souli laulja-laulukirjutaja. Aneti kaasautorlusel valmis 2023. aastal ka globaalse voogedastusplatvormi HBO Max uue imago kampaania tunnuslugu ning samal aastal kirjutas Anett kaks lugu Bolti globaalsete reklaamkampaaniate jaoks.

Fredi ehk Frederik Küüts on hinnatud muusik, kitarrist ja produtsent. Ta on alternatiiv-popi bändi Gram-Of-Fun liige ning töötanud lisaks Anetile mitmete artistidega, sh nublu ja NOËP. Bändiga Gram-Of-Fun pälvis Fredi Eesti Muusikaauhindadel aasta ansambli ja aasta debüütalbumi tiitli, lisaks on Fredi olnud nomineeritud muusikaettevõtluse auhindadel aasta laulukirjutaja tiitlile. Viscosa Kultuuritehases astub duo üles 2. augusti õhtul.

11. EWERT AND THE TWO DRAGONS

Draakonite lugu algas 2009. aasta maikuus ühes Kloogaranna suvilas, kuhu tulid kokku kolm sõpra, kelle ainsaks eesmärgiks oli luua muusikat, mis neile endale meeldiks ja korda läheks. Nendeks sõpradeks olid Ewert Sundja, Erki Pärnoja ja Kristjan Kallas. Sellest nädalavahetusest sündis album „The Hills Behind The Hills“. Südameis olid mehed juba ammu kokku kasvanud, kuid ansambliks kujuneti esimeste kontsertidega sügisel 2009, kui liitus ka Ivo Etti.