Triin Sepp: biseksuaalsed inimesed ei ole kapis ega segaduses

Feministeeriumi veergudel on aastate jooksul korduvalt ning mitme nurga alt räägitud homoseksuaalsusest, näiteks abieluvõrdsuse kontekstis või rääkides mõnest aktivistist, kes on ühtlasi lesbi. Ka on ilmunud transinimestest ja nende kogemustest rääkivaid tekste, filmiarvustusi ja ilukirjanduslikke katkendeidki. Ent biseksuaalsusest ja kõigest sellega kaasnevast on meie artiklivaramus pigem vähe juttu tehtud. Ehk on aeg selleaastase IDAHOBITi puhul korraks pilk suunata just B-tähe poole.