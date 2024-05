Lasnamäe linnaosavanema kandidaat Tatjana Lavrova tunnistas usutluses ERR-ile, et Eesti julgeolekut ohustanud Pronkssõduri südalinnast kalmistule viimist oli tal raske vaadata: „Ma ütlen ausalt, et mulle ei meeldinud absoluutselt see viis, kuidas seda teisaldati. Mul oli hästi palju halbu emotsioone seoses sellega,“ ütles Lavrova intervjuus.