KUULA | Kohtulood: kes on kohtunik inimesena?

Margit Jõgeva, kes on kohtunikuna töötanud lausa 30 aastat, ütleb, et valis ameti selle unikaalse iseloomu tõttu. „Kohtunikuna töötades on sul iseseisvus valida, millise otsuse sa langetad ning kuidas üldises plaanis oma tööd teed,“ ütleb ta ja toonitab, et tegu on töökohaga, mis sobib neile, kellele meeldib erinevate inimestega suhelda.