KOLUMN | Margit Adorf: kui ERR juhtkond mõtles, et teevad Vilgatsile teene, siis seda tehti väga rohmakalt. Inimene saabki sellest šoki

Kuna aga Õhtulehes ilmunud artiklist ei selgunud kuidagi see nagu oleks pikaajalisele ajakirjanikule vihjatudki, et tema tööga ei olda rahul, vaid selle asemel uuriti hoopis vanusega seotult, kas tal endal ei tulnud pähe, et võiks „pensile“ minna, siis Lassi vihjeline jutt kehvast tööst ei mõju väga usutavalt. Kui ERR juhtkond tõesti mõtles, et nad teevad Vilgatsile sellega teene, et ta rangelt soovitatavale pensionile saadavad, siis seda tehti väga rohmakalt ja järsult. Inimene saabki sellisest asjast šoki.