POLIITKOLUMNIST | Reili Rand: Eestis on varade jaotus ebavõrdne - kümne protsendi inimeste käes on pea 60% Eesti kogurikkusest

Ajal, mil meie põhjanaaber Soome tunnistati seitsmendat aastat järjest maailma õnnelikumaks riigiks, on Eesti märtsis avaldatud maailma õnnearuande ülevaates 34. kohal (aasta varem 31sel). Kuu alguses avaldatud riigikantselei tellimusel läbi viidud avaliku arvamuse seireuuring tõi välja, et Eesti inimeste majanduslik olukord on stabiliseerunud, kuid vaimne pinge on jätkuvalt kõrge. Selleks, et õnnetabelis kerkida, peab enamiku Eesti inimeste mure igakuise palgaga toimetuleku pärast kaduma.