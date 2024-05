„Aga miks ma ei või kleiti kanda?“ Conchita on lavategelane, Tom Neuwirth identifitseerib ennast geimehena

2014. aasta Eurovisioni võitjast Conchitast rääkides huvitab inimesi vaid üks küsimus: on ta siis ikka naine või mees? Vastus on lihtne: Conchita Wurst on lavakarakter, Tom Neuwirth identifitseerib ennast ise aga (gei)mehena. Ent jättes määratlemise kõrvale, on alati kõige taga inimene. „Oleme kõik mehelikud, oleme naiselikud – ühel või teisel moel kväärid.“