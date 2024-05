Vadim Štepa: sõda on kujunenud Venemaale eesmärgiks omaette, rahu hävitaks ta

Osavõtjad jõudsid arusaamale, et praegune Venemaa sõda Ukraina vastu ei lähtu mitte üksnes isiklikult Putini suvast, vaid peegeldab selle riigi sajanditepikkust imperiaalset traditsiooni, milleks on pidev püüd hõivata ning ühendada naabermaid. Vaatamata impeeriumi kahekordsele kokkukukkumisele 20. sajandil (1918. ja 1991. aastal) näeme praegu tema taassünni uut tsüklit. Ja ilma selle protsessi ajaloolise analüüsita on raske leida adekvaatseid meetodeid, kuidas imperialistlikule ekspansioonile vastu seista.