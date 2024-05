REPORTAAŽ | Kuidas ma täitsin oma 16-aastase tütre suurima unistuse ja ta Taylor Swifti kontserdile viisin

Umbes veebruarikuus hakkas aga seesama tütar mulle iga päev midagi Taylor Swiftist rääkima. Kuidas talle metsikult meeldivad ta laulud ja kuidas need laulusõnad on ikka nii suure mõttega ja kas ma tean, et Taylor tuleb suvel Euroopasse. Ta jutustas, kuidas ta sõbrannadega aina Taylorit kuulab ja unistab kontserdile pääsemisest. „Issand kui lahe ta on! Kas tead, et ta valib igal kontserdil loo „22“ ajal publiku seast ühe fänni, kellele annab oma mütsi... mul on seda mütsi nii väga vaja!“