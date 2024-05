Pullitalliteatris toimub varsti kuritegu

Ajaloolise krimidraama dramatiseeris Arlet Palmiste, lavastab Eero Spriit. „Arlet tuli ise meie juurde selle jutuga, et võiks Jäneda Pullitalliteatris tuua lavale ühe krimiloo. Nimelt kirjutas prantsuse kirjanik Jules Gabriel Verne ulme- ja fantaasiaraamatute kõrval ka romaani „Draama Liivimaal“, seda aga ilma Eestimaal käimata. Ometi on ta tajunud täpselt ajastu meeleolusid., mis olid seotud rahvuslike eripäradega,“ meenutab produtsent Enno Must. Ta lisab, et raamat ilmus aasta enne kirjaniku surma, aastal 1904 , tegevus toimub aga 14 aastat varem ühes Pärnu-Riia maanteeäärses kõrtsis.