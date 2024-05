Mario Kadastik: kas kehtestame rangemad reeglid rohkem õnnetusi põhjustavatele kommertskasutuses tõukeratastele?

Elektritõukerattad on viimastel aastatel saanud osaks meie igapäevaelust, pakkudes kiiret ja mugavat liikumisviisi. Samas on nende populaarsus toonud kaasa vajaduse täpsemate regulatsioonide järele, et tagada kõigi liiklejate ohutus ja turvalisus. Riik on ette valmistanud mitmeid seadusmuudatusi, mis käsitlevad elektritõukerataste kindlustamist, parkimist, kiirusepiiranguid ja joobeseisundi karistusi.