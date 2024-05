SÕJARAPORT | Teet Kalmus: kogu Krimmi poolsaar on ATACMS-i rakettide ees kaitsetu – Venemaa õhukaitse neid maha võtta ei suuda

Mõlema poole sõjast kirjutavad blogijad on ühel meelel, et Venemaa õhutõrjevõime on peale Ukraina edukaid raketirünnakuid märgatavalt vähenenud. Ja kuigi Venemaa uus kaitseminister ütles, et eksida võib, aga valetada mitte, siis nende propagandamasin toodab valesid edasi sellises mahus, et ühe Hersoni rindel oleva Venemaa ohvitseri sõnul olevat propagandistid Simonjan ja Solovjov Venemaa sõjaväelaste hulgas ühed kõige vihatumad inimesed.