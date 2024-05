Seda enam on põhjust suurendada sõjalist abi: rohkem relvi, suurema tapmisvõimega, kiirema tarnega. Eesti peaminister Kaja Kallas paistis konverentsil silma. Ta märkis, et Eesti on juba otsustanud anda Ukrainale järgmisel kolmel aastal sõjalist abi 0,25% oma SKP-st. „Kui kõik riigid teeksid sama, viiks see Ukraina võiduni,“ ütles ta. „Ukraina võitleb, kaotab elusid – ainus, mida nad meilt paluvad, on ressursid.“