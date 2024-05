Artise kinos toimuvad Moldova filmipäevad

Kaasahaarava linaloo peategelased on politseinikud, kes hakkavad lahendama kadunud laste juhtumit. Mida enam nad asja edasi uurivad, seda enam niidiotsad omavahel kokku lähevad ja põhjust väriseda on erinevatel tegelastel nii võimuladvikus.

Filmi peategelane on pereema Maria, kes peab taluma kodust vägivalda ja sellest ringist välja saada on väga raske. Üks võimalus end majanduslikult aidata on minna illegaalselt Itaaliasse tööle. Läbi raskuste töötab Maria end Itaalias üles ja kogub raha, et koju tagasi minna. Lõpuks, pärast kaheksat aastat tagasi koju naastes ei ole miski enam endine.