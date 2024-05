Maailmakuulus džässistaar andis Eesti muusikutega välja uue plaadi

Argentiinast pärit džässmuusiku ja ÜENSO koostöö algas juba aastaid tagasi, kui ÜENSO orkestri dirigent Tõnno Piigli kutsus Souza Eestisse Sack von Sound festivali raames esinema. Pandeemia lükkas oodatud kohtumist küll edasi, ent 2021 aasta suvel oli maailmastaar Eestis ning jagas esmakordselt ÜENSO orkestriga lava. „Eesti on tuntud oma muusikute kõrge kvaliteedi poolest, seega minu jaoks oli see koostöö tõeline unistuse täitumine!“ meenutab Souza koostöö algust ÜENSOga. „Koos mängimine sel päeval muutis mu elu. Pärast kontserti ütlesin Tõnnole, et järgmise albumi anname koos välja!“ Kaks aastat hiljem saigi Piigli kõne Buenos Airesest, et lood on olemas ja hakkame aga pihta.