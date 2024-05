Soome bänd Cleaning Women annab Kumus kontserdi Gruusia filmiga „Minu vanaema“

Helsingi eksperimentaalgrupp Cleaning Women on „Minu vanaema“ helindanud varem Telluride filmifestivalil Ameerikas ning Tromsø rahvusvahelisel filmifestivalil Norras ja Midnight Sun Film Festivalil Soomes. Kinokontserti „Minu vanaema“ on aga lisaks esitanud väga erineva muusikalise taustaga kollektiivid üle kogu maailma alates Gruusia Filharmoonia Orkestrist kuni Beth Custer Ensemble’ini MoMas New Yorgis.

„Kuigi kinokontserdil esitlusele tulev film on valminud pea sada aastat tagasi, on selle teema – bürokraatia laialdane vohamine – aegumatu ja aktuaalne ka praegu. Cleaning Womeni live’is mängitav originaalmuusika muudab kogemuse publiku jaoks mitmetasandiliseks, esitledes filmis käsiteldavat bürokraatiat elegantse helitaustaga,“ tutvustas kinokontserti Kumu auditooriumi projektijuht Hele-Mai Madisson.

Helsingi eksperimentaalgrupp Cleaning Women koosseisus CW04 (Tero Vänttinen), CW03 (Timo Kinnunen) ja CW01 (Risto Puurunen) on tuntud isetehtud instrumentide poolest, mis on valmistatud kodumajapidamises kasutatavatest esemetest ja ümbertöödeldud materjalidest, pakkudes omaette vaatemängu koos vaimuka multimeedia-show’ga. Kuigi kollektiivi lähtekoht on avangardistlik ja eksperimentaalne, on lõpptulemuseks kombinatsioon kinolikust ulmevesternist ja sädelevast trash can disco’st, mis pakub nii muusikaliselt kui ka visuaalselt erilise kogemuse.