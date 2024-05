JUHTKIRI | Toidupanga tüli paneb põntsu annetamisele tervikuna

Nüüdseks on juhtunu kohta avalikuks tulnud rohkem infot. Näiteks tänane Delfi kirjutas sellest, et sündmuse taustaks on aastaid vindunud probleemid – peamiselt rahaga –, mis tänavu eskaleerusid. See mõjub justkui Toidupanga juhi Piet Boerefijni kättemaksuna pikka aega tema autoritaarset juhtimisstiili taluma pidanud, teisalt kehvasti rahastatud maakondlikele toidupankadele, kes tema peale ministeeriumile kaebasid.