KIIRHINNANG | Eilse „Valimisstuudio“ võitsid Hanno Pevkur ja Sven Mikser. Keskerakond võitleb mudaliigas

Julgeolekupoliitika on kahtlemata tänast keerulist geopoliitilist olukorda arvestades üks Euroopa Parlamendi valimiste võtmeküsimusi. Samas näib kohati, et Eesti politiilised jõud on tuumküsimustes üksteisele sedavõrd lähedased, et lahendused sulanduvad üksteisega kokku – teatud määral kajastus see ka debatti rikastavates kiirhääletustes, eriti selle esimeses pooles. Kes suutis kõige paremini näidata, miks nende erakonna liige Eesti seisukohti Euroopa tasandil esindama peaks?