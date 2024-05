Borõslav Bereza: kui Zelenskõi üritab kõike ainult oma kümne sõbraga ära otsustada, siis on Ukrainal sõda väga raske võita

Neid inimesi, keda Zelenskõi reaalselt kuulab, on tegelikult vähem. Neid inimesi, kelle kaudu info temani jõuab on ehk kümme. Neid inimesi, kes tema meeskonda ei kuulu - olgugi need kogenenumad, targemad või kompetentsemad kui need, kes tema meeskonnas on - Zelenskõi ei kuula. Zelenskõi lähikondlased on inimesed, kes tulid n-ö eikusagilt, need on enamuses endised showbusinessi inimesed, kes ei tea, kuidas töötab riik ja riigiinstitutsioonid. Üks parimaid ja targimaid, kes koos Zelenskõiga tuli, on välisminister Dmõtro Kuleba, aga Zelenskõi ei kuula teda ka.