ARVUSTUS | Paradiisisaarelt näiliselt unisesse Briti väikelinna. Kurjategijad ei maga sealgi

„Surm paradiisis“ jookseb juba 14. hooaega (alustati 2011. aastal), teine aga startis eelmise aasta hakul ja valminud on kaks kuueosalist hooaega. Esimese sarja tegevustik toimub Kariibi mere piirkonnas, täpsemalt väljamõeldud Saint Marie saarekesel (võttepaigaks Guadeloupe). Päike särab ja turistid kummutavad rummikokteile. Samal ajal murravad aga kohalikud korravalvurid pead mõrvajuhtumite lahendamisega. Saint Maries on pehmelt öeldes ohtlik elada. Kohalike politseinike kõrval on ametis ka Suurbritanniast pärit detektiivinspektorid, kes on sarja pika käigu jooksul vahetunud.