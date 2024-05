Toomas Alatalu: rahvusvahelise kriminaalkohtu sõnum oli kõige kahjulikum Ukrainale

Ei oska öelda, kus ja millest lähtuvalt mainitud maailma enamus sündis, ent täna on see piisavalt peapeale pööratud, sest kui USA valitsus ähvardas karistada rahvusvahelist kriminaalkohut (ICC) sanktsioonidega, oli Kreml kärme üllatuma – aga USA ju ei olegi ICC liige! Jutt on mõistagi ICC prokuröri vastsest teatest, et ta on valmis kuulutama kolm Hamasi juhti Yahya Sinwari, Mohammed Deifi, Ismail Haniey ja USA tingimusteta toetust pälvivad Iisraeli juhid Benjamin Netanyahu ja Yoav Gallanti tagaotsitavateks seoses inimsuse vastu toime pandud kuritegudega.