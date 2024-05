Hitihoiatus Sagadist! Mõisahärra von Fock hakkab nelja riigi ühises teleproduktsioonis mõrvu lahendama

Sarja produtsent Jevgeni Supin ütleb, et idee Sagadi aadliku Eduard von Focki krimilood telesarjaks teha jõudis temani näitleja ja lavastaja Üllar Saaremäe kaudu kolm-neli aastat tagasi. „Saaremäe luges Ain Küti kohe menukiks saanud sarja esimese raamatu, „Risti soldati mõistatuse“ läbi, helistas mulle ja tutvustas teost väga värvikalt, lavastajale kohaselt vaimusilmas juba pilte joonistades.“ Mõistagi oli produtsent selle peale asjast huvitatud. Peale krimiloo on tema sõnul Kütt ka keskkonda ja ajastut huvitavalt kirjeldanud. „Mõistsin, et projektist võib kasvada midagi enamat kui lihtsalt üks järjekordne seriaal Eesti publiku jaoks.“