Üks Vladimir Putini ja Venemaa narratiivse on juba aastakümneid olnud, et „ligi 25 miljonit meie kaasmaalast on jäänud väljapoole praeguseid Venemaa piire ja nende õiguseid tuleb kaitsta“. See mõttekäik on saanud ka üheks Russkii Miri ehk „Vene maailma“ narratiivi aluseks ning Putin on defineerinud „kaasmaalastena“ kõiki, kellel on „ajalooline, kultuuriline või keeleline side Venemaaga“.