Vaatasin hiljuti mälu värskendamiseks skandaalset „Esimese stuudio“ intervjuud mullu kevadest – seda, kus Kaja Kallas tunnistas, et ta ei rääkinud valijatele plaanidest makse tõsta, „sellepärast et see on ebapopulaarne.“ Aga mitte sellest valest ei tahtnud ma praegu rääkida.