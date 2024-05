Kas Vene Teatri nime tuleks muuta? Teater ja ministeerium arutavad küsimust

Teatri kollektiivi on viimase aasta jooksul palju muudetud, avalikult on arutletud teatritrupi meelsuse üle. Hiljuti kohtusid teatri töötajad kultuuriministeeriumi ametnikega, et muu hulgas arutada teatri nime muutmist. Küsimustele vastas jaanuaris teatri juhiks valitud Anne-Li Päiv, oma seisukohta jagas ka kultuuriministeerium.