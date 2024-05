Andrus Kaarelson: me peame vältima Valuutafondist rahalise abi küsimist - see oleks ühiskonnale liiga valus

Nii kiire kulude kasvu põhjuseks saab seega olla ainult ükskõikne eelarvepoliitika. Piisanuks valitsusel vaid riigieelarve kulud külmutada eelmise aasta tasemele (16,8 miljardit eurot), oleks saavutatud riigiieelarve tasakaal jooksevkuludes juba sellel aastal. See tähendab, et kärped, eriti see esimene 175 miljonit, mille üle praegu vaieldakse, on hõlpsasti tehtav. Just 2024. aasta riigieelarve koostamisel suurendas valitsus riigi selle aasta kulu ja investeeringute eelarvet pea miljardi euro võrra - tõstes selle 18,5 miljardi euro peale ilma tuluridade katteta taolise püstloodis tõusu tarbeks.