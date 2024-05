Teeme ühe asja selgeks, et keegi minu kriitikast valesti aru ei saaks: see seadus on halb (välisagentide seadus Gruusias - toim). Ma olen väga selgel seisukohal, et seadust ei ole vaja. Aga Tsahkna soolo oli andestamatu viga. Ta mängis sellega seaduse pooldajatele ise kõik trumbid kätte. Mõelge ise, kui lihtne on praegu öelda: näete, just selleks peabki tegema uue seaduse, et mõne teise riigi kõrge poliitik ei arvaks, et ta võib tulla ja sekkuda demokraatliku Gruusia sisepoliitikasse.