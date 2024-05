Vadim Belobrovtsev: maksuküür alles jätta, pangad maksu alla, ametnikke kärpida – ja eelarve ongi tasakaalus!

Eesti majanduse languse peapõhjus on valitsuse ebakompetentsus, millele viitavad paljud eksperdid. Ei tasu otsida põhjuseid mujalt – terves Euroopas majandus kasvab, Eesti on Euroopas ainuke riik, kelle majandus langeb. Vaid ühe aastaga on Kaja Kallase poolt juhitud valitsus suutnud riigieelarvest viia umbes miljard eurot, mis on võrreldav Eesti Vabariigi aastase kaitse-eelarvega.