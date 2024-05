KULTUURIBIIT | Maajaamas avatava vabaõhunäituse kuraatori Kadri Linnu playlist

Näituse üks kuraatoritest, Kadri Lind, pani kokku nimekirja lugudest (kuulata saab ka siit), mida on mõnus kuulata Maajaama poole vurades. Näitusele sarnaselt on valik tehnoloogiline, pigem elektroonilise muusika poole kaldu, kuid vahele on nopitud ka mõned lood, mis tuletavad meelde sumedaid suveõhtuid ja kunstnike residentuurilaagreid Maajaamas, kus päev lõpetati ühise õhtusöögiga värskes õhus.