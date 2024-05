FOTOD | Mikkeli muuseumi uus näitus jutustab Kügelgenide perekonna loo

Lisaks arstiametile sobis aadliperekonna liikmetele ka kirjandusalane töö. Nii oli Paul von Kügelgen (1843–1904) mõjukaima Venemaal ilmunud saksakeelse väljaande St. Petersburger Zeitung peatoimetaja, selle ameti päris temalt ka poeg Siegwart (1875–1952). 20. sajandi teisel poolel oli Ida-Saksamaa propagandistlikus ajakirjanduses tähtis roll kommunist Bernt von Kügelgenil. Kirjamehena kogus siiski kõige rohkem kuulsust kunstnikuametit pidanud Wilhelm von Kügelgen (1802‒1867), kelle memuaariraamat „Vana mehe noorusmälestused“ sai Saksamaal nii populaarseks, et jõudis kohustusliku koolikirjanduse hulka. Wilhelmi menukit on välja antud kümneid, kui mitte sadu kordi ja see on nüüdseks tõlgitud ka eesti keelde: näituse kuraatori Anne Untera põhjalikult kommenteeritud tõlge nägi trükivalgust eelmisel aastal.

„Perekonna materjalidel põhineva näituse koostamine on suur väljakutse. Üheks terviklikuks looks tuleb liita erinevad esemed, sealhulgas näiteks reisikirst, millega Gerhard ja Helene Marie von Kügelgen 1804. aastal Ojasoo mõisast Saksamaale teele asusid, ning Wilhelmi reisimale või Sally Peterburis valminud akadeemilised joonistused, rääkimata „näidiskommunist“ Bernti raamatust või Hartmuti disainitud ovaalsest autoroolist,“ kirjeldas näituse Eesti-poolne kuraator Anne Untera. Ta lisas, et suure suguvõsa kirju ja keeruline ajalugu on saanud näituseks tänu iga teose ja esemega seotud lugudele, mille kujundajad Mari Kurismaa ja Mari Kaljuste on harmooniliselt kokku põiminud, liites juurde ka Kügelgenide sugupuu.