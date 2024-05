Eerik-Niiles Kross RusDelfi peatoimetajale: kõik sellised vingud venelaste poolt vallandavad tülgastuse

Puhtpraktiliselt on Šumakovil arvatavasti õigus. Ma pole meie Ukraina põgenike arvamusuuringuid näinud, aga võib eeldada, et paljud neist oskavad vene keelt isegi paremini kui ukraina keelt ja nii mõnigi saab vene keele oskuse tõttu Eestis paremini hakkama. Samas olen ka kohanud vene keelt hästi oskavaid ukraina sõjapõgenikke, kes põhimõtteliselt keelduvad vene keeles suhtlemast ja eelistavad vigast inglise keelt. Nii et üldistustega ei peaks tõttama.