Valitsuse jäätmereformi üheks osaks on pakendid ja nende kokku korjamine. Kui prügiveo ettevõte küsib, kas ikka on mõistlik kodumajapidamise juurde sõita prügi ära viima viie erineva autoga võttes klaasikonteinerist kaks pudelit ja kolm purki, siis toidu maaletoojana püüan aru saada, mis põhjusel soovitakse luua pakendiaktsiis, kui me juba maksame taaskasutusorganisatsioonile pakendite kokku korjamise eest.