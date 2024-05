KOLUMN | Harri Tiido: Alexander Stubbis on midagi lennartmerilikku

Kui ma omal ajal esimest korda Alexander Stubbi nägin, siis välgatas temas midagi „lennartmerilikku“. Pelk mulje, kuid siis jõudis kohale, et see on tema särav naeratus, mis võib ilmuda palgele väga ootamatult. Nüüd, kus Stubb on saanud põhjanaabrite riigipeaks, võib selle naeratuse kõrval ehk rohkem näha tõsist ilmet, kuid sära ei ole siiski kadunud.