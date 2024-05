Priit Humal: kas praegu on viimane võimalus tunnistada EL-le, et me ei suuda võetud uue Rail Balticu ehitamise kohustust täita?

Ka Rail Balticu puhul oli Euroopa Liidust raha saamiseks vaja näidata, et tasuvusanalüüsi järgi projekt on abikõlblik. Kõik, kes sellise raha „koju toomisega“ on tegelenud teavad, et paber kannatab kõike. Peaasi, et saame „kingitud“ raha eest, midagi ilusat ära teha. Paraku on Euroopa Liit selles mängus kogenum ja meid „üle mänginud“. Liidu huvi ei ole võimalikult palju liikmesriikide käest kogutud raha neile tagasi maksta. Fondide efektiivsuse mõõdikud hindavad, kui suurt mõju on võimalik võimalikult vähese raha eest saavutada. Euroopa Ühendamise rahastu eesmärk on projektid käivitada, eelkõige maksta kinni projekti ettevalmistamine.