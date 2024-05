Triin Toomesaar toidupangast: kui vabaühendus kogub reserve, on see ainult hea - investeeringuid tuleks kärpida äärmise ettevaatusega

Toidupankade võrgustikku koordineerivat SA Eesti-Hollandi Heategevusfondi tabanud kriitikanooltest üks puudutab just kontole kogunenud liigset raha: et kogutud annetusi ja toetusi ei ole täies mahus ja koheselt rakendatud. Et tulem sihtasutuse majandusaasta aruannete põhjal on liiga suur ja piirkondades tegutsevatele ühingutele ainult näpuotsaga raha anda pole justkui põhjust.