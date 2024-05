Puuetega inimeste kaitsja: bürokraatia hulk, mida peab läbima üks erivajadusega inimene, on meeletu. See peab muutuma!

Kui suures pildis riik tegutseb ja toimetab selle nimel, et inimese jaoks abi saamist lihtsamaks muuta, siis tegelikult on meil jätkuvalt hulk asju erivajadusega inimese jaoks kehvasti ja oleks ehk liiga enesekindel väita, et riik pole erivajadusega inimesi jätnud abita.