Manuela Pihlap: sellist jultumust pole nähtud 10 aastat! Linnapea Ossinovski pani Stolitsa oma valimisvankri ette

Kui Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon nimetas endise linnapea Taavi Aasa intervjuu Pealinnale ja Stolitsale 2017. aasta kevadel, pool aastat enne valimisi valimisagitatsiooniks ja tegi selle eest ettekirjutuse, siis nüüd pole me komisjonist midagi kuulnud. See on linnapea erakonnakaaslase juhitava komisjoni jaoks lakmustest – kas esimees Liisa Oviiri näeb rikkumist ka siis, kui see juhtub tema parteikaaslasega.