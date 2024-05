Steven-Hristo Evestus ja Uljana Ponomarjova: Eesti diskrimineerib põgenikke, kelle saatus oli jääda okupatsiooni alla

Lisaks rahaliselt panustamisele on nii riik kui ka Eesti inimesed pingutanud, et siia jõudnud põgenikud saaksid Eesti eluga võimalikult valutult kohaneda. Sõja algusest alates on inimesed avanud majutuseks oma kodusid, annetanud raha ja eluks vajalikke esemeid. Meil on põhjust tunda heameelt ja uhkust Eesti inimeste üle.