SÕJARAPORT | Peeter Tali: Krimmi haamerdamine jätkub ja loob poolsaare vabastamise eelduse

Idarindel on olukord seevastu märkimisväärselt halvenenud. Venelaste operatiiv-taktikaline hingetõmbepaus on lõppenud ning Vene vägede ulatuslik edasitung jätkub Tšassiv Jari ruumis eesmärgiga vallutada kaksiklinnade Kramatorski ja Slovjanski tööstuspiirkond ning Avdijivka all eesmärgiga tungida Pokrovski linna poole. Vene vägede operatiiv-taktikaline eesmärk on vallutada kogu Donetski oblast. Avalike allikate põhjal tundub, et Vene väed on edukad suundadel, kus ukrainlastel ei ole märkimisväärseid pioneerirajatisi. Venelastel on ka initsiatiiv ning taktikaline edu kirde ja kagu suunal.