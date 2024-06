Gondlisõit on Veneetsias pigem turistide lõbustus, asjalikud käigud saab tehtud veebussi vaporetto’ga.

Müstilise auraga Veneetsia ja kultuurist läbi imbunud Firenze on eestlaste seas populaarsed juba aastaid. Need kaks linna on alati kindlapeale minek nii ajaloo- ja kunstihuvilistele kui ka gurmaanidele.