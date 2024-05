Ministeerium kriitikutele: ei, me ei jätnud erivajadusega inimesi abita

Igaüks, kellele tänaste süsteemide detaile kirjeldada, saab aru, et abi vajava inimese jaoks on see keeruline, sest abi on võimalik saada mitmel erineval tasandil, mitmest erinevast asutusest, mitme erineva valdkonna poolt ja erinevate tingimuste või hindamiste alusel.