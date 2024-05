ARVUSTUS | Vägivald naiste vastu kui sõjainstrument

Tegelikult on seksuaalvägivallal peaaegu alati laiem tähendus ja Oksanen seda võimu perspektiivist dekonstrueeribki. Ka väljaspool otsest sõjasituatsiooni tähendab seksuaalvägivald, mh vägistamine võimu, alandamist, allutamist. Kui liita siia valemisse sõda, muutub see sõjarelvaks, mille abil teha etnilist puhastust, terroriseerida inimesi (ja eelkõige naisi), lammutada vaimset tervist jpm. See ei ole lihtsalt füüsiline akt, vaid strateegia, millel on kohutav mõju üle põlvkondade.