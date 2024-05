SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa on alandatud - Armaviris asuvaid eelhoiatusradareid ründasid droonid

Seal on kaks radarit, mis jälgivad territooriumi lõuna pool ning eeskätt Vahemerd, kus asuvad USA sõjalaevad. Radarid on nimetatud Voroneži jõe järgi ning vastavalt sellele, kas nad on detsimeetrite või meeterlaine omad, on nad kas Voronež-DM või Voronež-M. NSVL-i ajal asus meile lähib selline radar Läti Skrundas, mida nimetati jõe järgi Daugava.